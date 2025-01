Grand Theft Auto VI: Kan vi måtte vente til 2026?

HQ

Fans av Grand Theft Auto-franchisen må kanskje holde hestene sine, da rapporter antyder at den etterlengtede sjette delen kan bli forsinket til 2026. Ifølge et innlegg av Jason Schreier fra Bloomberg, fokuserer Rockstar Games på å levere et produkt av høy kvalitet uten å overbelaste utviklerne, noe som signaliserer et skifte i bransjens tilnærming til knasskultur.

Forsinkelsen ville ikke være uten sin sølvfôr. Schreier beskriver spillet som utrolig ambisiøst, noe som kan bety at Rockstar setter alle kluter til for å sikre at det lever opp til seriens legendariske rykte. Analytikere hos DFC Intelligence forventer svimlende 3,2 milliarder dollar i inntekter i løpet av spillets første år, med 1 milliard dollar forventet fra forhåndsbestillinger alene. Forventningene er helt klart skyhøye.

Selv om fansen har blitt vant til å vente på Rockstars mesterverk, gjenstår spørsmålet om forsinkelsen vil påvirke selskapets planer for andre prosjekter. Foretrekker du at Rockstar tar seg tid til å perfeksjonere spillet, eller føles det som et skritt for langt å vente til 2026?