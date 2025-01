Rapport: Grand Theft Auto VI forventes å generere over 3 milliarder dollar i inntekter i løpet av de første 12 månedene

HQ

Mens vi har ventet på at Rockstar skal gi oss informasjon om Grand Theft Auto VI helt siden desember 2023, da den første og fortsatt eneste traileren for spillet ble vist, skal den berømte utvikleren lansere spillet i 2025 på PS5- og Xbox Series-konsoller. Det har aldri blitt nevnt noen fast dato, men mange mistenker at GTA VI får sin store debut til høsten, og hvor vellykket vil det i så fall bli?

Dataspillforskningsgruppen DFC Intelligence har publisert en rapport som har sett nærmere på potensialet til GTA VI, noe Financial Times har plukket opp. Rapporten hevder at GTA VI i løpet av de første 12 månedene på markedet vil generere 3,2 milliarder dollar i inntekter for Rockstar og morselskapet Take-Two Interactive, og at det også vil legge ut over 1 milliard dollar i forhåndsbestillingssalg.

Et lignende analysefirma, IDG Consulting, har kommentert og nesten bekreftet dette potensialet, og administrerende direktør Yoshio Osaki legger til: "Vi tror det kommer til å bli en av de største underholdningslanseringene i historien, ikke bare innen spill, men for alle medier."

Uansett får vi se hvordan dette utvikler seg før heller enn senere, ettersom Grand Theft Auto VI for øyeblikket er planlagt for en lansering i 2025, noe som ikke alle er helt sikre på...