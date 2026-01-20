Grand Theft Auto VI må kanskje sensureres i Russland

HQ

Årets, og muligens tiårets, heteste spill er selvfølgelig Grand Theft Auto VI, som kommer ut i november. Hele verden ser frem til det og venter spent på å se hvordan Rockstar nok en gang vil flytte grensene for både hva et spill kan være og tilby.

Men ikke alle setter pris på dette, med russiske ledere som en spesielt kritisk gruppe. TheGamer rapporterer at Mikhail Ivanov, viseformann i World Russian People's Council, nå har uttalt i et intervju med det Kreml-vennlige nettstedet News.ru at Rockstar kanskje må lage en spesialversjon skreddersydd for russere :

"Skaperne av GTA 6 inkluderer bevisst destruktivt og vulgært innhold i produktet sitt, noe som er helt uakseptabelt for samfunnets moralske helse. Dette inkluderer den planlagte inkluderingen av scener med mannlig striptease i spillet, noe som er et direkte og kynisk brudd på grunnleggende moralske normer og tradisjonelle åndelige verdier.

Vi må enten innføre strenge juridiske restriksjoner på distribusjonen av slike spill i Russland eller kreve at utgiverne utgir spesialversjoner for vårt marked, renset for umoralsk innhold."

Det gjenstår å se hvordan Rockstar vil reagere på disse åpenbart svært skjøre russiske åndelige prinsippene som kan gå tapt av en mannlig digital stripper i Grand Theft Auto VI, og vi antar at det kan være nødvendig å sensurere mer enn det. Florida - kjent som Leonida i spillet - er ofte dekadent nok, og vi antar at det kan være betydelig mer kontroversielle elementer enn det.