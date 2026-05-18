Grand Theft Auto VI skal ikke utsettes igjen

Take-Twos administrerende direktør Strauss Zelnick har bekreftet når vi tilsynelatende vil se Rockstars Grand Theft Auto VI, og la oss få vite hvor langt etter planen spillet allerede er. Grand Theft Auto VI har hatt tre utgivelsesdatoer på dette punktet: et tentativt 2025-vindu, en full dato for mai 2026 og 19. november 2026.

Det ser ut til at de holder seg til denne datoen, i det minste foreløpig, da Take-Two-sjef Strauss Zelnick sa i et intervju med David Senra at spillet kommer ut 19. november. Zelnick ble spurt om tilbakeslagene til utgivelsesdatoen, og innrømmet at "Jeg tror vi er omtrent 18 måneder bak den opprinnelige datoen. Ikke mye mer enn det."

Når du tenker på at et spill er så langt etter planen, kan nok en forsinkelse skade hypen for Grand Theft Auto VI. Men med tanke på forventningsnivået rundt dette spillet, kan du være sikker på at når det kommer ut, vil folk strømme til for å kjøpe det. Det går rykter om at forhåndsbestillinger kan starte når som helst nå, så vi krysser fingrene for en ny trailer, eller noe som får datoen 19. november til å føles litt mer reell.