Får vi forhåndesbestille GTA 6 snart?

HQ

Inntil Rockstar slipper en ny trailer, eller gir oss annen offisiell informasjon å fråtse i på Grand Theft Auto VI, må sultne fans enten se den andre traileren om og om igjen, eller lete på internett etter ferske nyheter og rykter. Nå, takket være arbeidet til dataminer PlayStation Game Size på X/Twitter, har vi kanskje fått vårt første tegn på forestående forhåndsbestillinger.

Som delt på sosiale medier, avdekket PlayStation Game Size Grand Theft Auto VI tittel-ID-er for PlayStation-databasen. Å være i backend som dette betyr at vi vil se noe om spillet relativt snart. Sannsynligvis vil det være forhåndsbestillinger som åpner for november, som er når Grand Theft Auto VI (forhåpentligvis) vil bli utgitt.

Hvis forhåndsbestillinger blir bekreftet, er det sannsynlig at vi også vil se prisen på Grand Theft Auto VI avslørt også. Det har vært mange spekulasjoner om prisen på dette spillet, ettersom det antas at Rockstar kan være den første utvikleren som tar $ 100 for standardutgaven av spillet sitt. Vi vet imidlertid ikke sikkert før Rockstar avslører selve prisen, noe som kan skje en gang snart.