Grand Theft Auto VI Utvikleren Rockstar sier opp mellom 30 og 40 ansatte

Rockstar og moderselskapet Take-Two Interactive har fått kritikk for oppsigelsene av mellom 30 og 40 ansatte nylig. Mens den offisielle årsaken til oppsigelsene var grov tjenesteforsømmelse, er det en oppfatning om at de ansatte ved Rockstars kontorer i Storbritannia og Canada ble oppsagt på grunn av fagorganisering.

"Rockstar har nettopp utført en av de mest åpenbare og hensynsløse fagforeningsknusingene i spillindustriens historie", sier Alex Marshall, presidenten i Independent Workers' Union of Great Britain (via Bloomberg.) "Denne åpenbare forakten for loven og for livene til arbeiderne som tjener inn milliardene deres, er en fornærmelse mot fansen deres og den globale industrien."

Take-Two fastholder at oppsigelsene ikke skyldes noen annen grunn enn grov tjenesteforsømmelse. Med Grand Theft Auto VI bare litt over seks måneder unna utgivelsen (hvis det kan treffe lanseringen 26. mai 2026), kan det være frykt innen Rockstar for en ny lekkasje. Eller kanskje dette var en urettferdig avfyring av ansatte som prøvde å fagorganisere seg. Ettersom vi ikke er kjent med sakene som foregår internt, kan vi ikke kommentere med noen grad av autoritet utover det som er rapportert.