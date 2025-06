Grand Theft Auto VI vil gjøre "modding større enn noensinne" ifølge GTA V-modder

HQ

Grand Theft Auto og modding har noe av en berg-og-dal-bane av et forhold. Det ene øyeblikket sier noen at de skal portere hele kartet over Liberty City til GTA V. Det neste øyeblikket må prosjektet kanselleres på grunn av en Rockstar-takedown.

Likevel fortsetter folk å modifisere Grand Theft Auto V med store ambisjoner. En modder kjent som Razed har jobbet i tusenvis av timer på NaturalVision, en mod som gir Grand Theft Auto V fotorealistisk grafikk. I en samtale med PCGamer tror Razed at folk vil kunne skape enda flere fantastiske prosjekter når det neste spillet i serien slippes.

"Jeg tror modding kommer til å bli større enn noensinne når GTA 6 til slutt slippes på PC," sa han. "Jeg håper Rockstar vil gi spillerne offisielle verktøy for å modifisere spillet, spesielt med tanke på retningen de er på vei i med FiveM."

"Det er massevis av potensial her. Tenk om de tok en side ut av Bethesdas lekebok og introduserte en skikkelig markedsplass for brukergenerert innhold. Det kunne vært til stor fordel for både mod-skaperne og Rockstar. Jeg vil gjerne se noe slikt skje ... Jeg vil gjerne lage mods for GTA 6, men det føles fortsatt litt for tidlig å komme inn på detaljene om hvordan det kan se ut. Ærlig talt tror jeg ikke det vil være stor etterspørsel etter visuelle overhalingsmods denne gangen."

Grand Theft Auto VI er for øyeblikket rettet mot en utgivelse 26. mai 2026, men det er for Xbox Series X / S og PS5. Vi har for øyeblikket ingen anelse om når en PC-versjon av spillet vil lanseres, og det kan være at vi må vente til 2027 for å spille spillet med mus og tastatur.