Grand Theft Auto VI vil oppmuntre andre utviklere til å sette prisen på spillene sine til 80 dollar

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Etter at Nintendo innførte ideen om at spill skulle selges for 80 dollar, gjør Rockstar det samme med prisen på standardutgaven av Grand Theft Auto VI. Det koster 100 dollar hvis du går for Ultimate Edition, men selv til den lavere prisen antas det at dette bare vil oppmuntre andre AAA-utviklere til å gjøre det samme med sine spill.

I et intervju med GamesRadar sa David Cole fra DFC Intelligence at bransjen beveger seg mot å anse 80 dollar som en mer akseptabel pris, men dette vil ikke være en fordel for alle som prøver å selge spill til en høyere pris. «Problemet er at det bare finnes en håndfull premium-spill som kan rettferdiggjøre denne prisen,» sa Cole.

Bransjeanalytiker Joost van Dreunen er enig og sier at selv om vi kanskje vil se 80 dollar som en ny norm i en viss grad, bør den kun være forbeholdt titler og serier som kan tiltrekke seg et publikum uansett pris. «GTA 6 hever listen igjen. Utgivere som klarer å nå opp, vil trekke ytterligere fra, og de som ikke klarer det, må i stedet konkurrere på distribusjon ved å finne nye kanaler, pakkeløsninger og prismodeller for å nå spillere som de store suksessene ikke når», sa han.

Skaper « Grand Theft Auto VI » en farlig presedens for priser og fysiske utgaver? Vi gikk litt mer i dybden på disse temaene i artikkelen her.