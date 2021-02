Gratis Balan Wonderworld-demo ute nå

Du ser på Annonser

Et plattformspill skapt av de som skapte Sonic the Hedgehog er så klart automatisk mer interessant, og det er også derfor undertegnede ser fram mot Balan Wonderworld. Spillet har til nå fått et par sjarmerende trailere som viser fin grafikk og tilsynelatende bra gameplay.

Men man vet aldri hvor bra et spill er innen man har testet det selv. Og nå kan vi faktisk gjøre det. I god tid innen premieren den 26. mars har nå Square Enix sluppet en demo til alle aktuelle format: PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One og Xbox Series. I demoen får vi spille én bane fra tre ulike verdener, og for å gjøre alt enda bedre har vi dessuten fått en ny trailer. Sjekk den ut nedenfor.