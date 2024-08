Green Fortnite henter en ustoppelig seier på Overwatch 2s Calling All Heroes Major 2

HQ

I løpet av helgen duket Overwatch 2 lag det ut i Calling All Heroes Major 2-arrangementet, som til slutt ble vunnet av team Green Fortnite, som tjente seg brorparten av en riktignok beskjeden premiepott på $ 6500.

Selv om det kanskje ikke høres ut som den største mengden premiepenger, er det verdt å huske at dette er en B-tier-turnering, og at Green Fortnite viste seg å være utrolig dominerende under arrangementet. Fram til den store finalen mot Supershy Ivy feide de motstanderne ganske rent gjennom hele den øvre braketten.

Det var noen tap for Supershy i løpet av den store finalen, men de hindret ikke Green Fortnite i å hente den samlede seieren i turneringen.