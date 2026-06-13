Gremlins vil ikke bli rebootet så lenge Steven Spielberg og Chris Columbus er i live

En av de svært populære trendene i det moderne Hollywood er den massive mengden av nyinnspillinger og rebooter som gjør sin ankomst. Mange store franchiser har fått et nytt liv, ikke minst Masters of the Universe, som nylig ble rebootet i live-action-format med middels effekt etter billettsalget å dømme.

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Med denne trenden i bakhodet, er det én franchise vi ikke bør forvente å få en reboot eller nyinnspilling av i nær fremtid, så er det Gremlins, i hvert fall ifølge en uttalelse fra en av skuespillerne fra filmserien.

På Indiana Comic Convention fortalte skuespilleren Zach Galligan publikum (ifølge Collider) at skjebnen til Gremlins er knyttet til Steven Spielberg og Chris Columbus, henholdsvis produsent og manusforfatter for den opprinnelige filmen.

"Mr. Spielberg eier den, Amblin eier den, og jeg tror Mr. Columbus også har en slags eierskapsevne. Han har i det minste muligheten til å si nei til en reboot, og han har sagt - og er involvert i Gremlins 3, noe som absolutt underbygger dette - at så lenge han lever, vil det ikke bli en Gremlins reboot, han har rett til å si nei."

Dette betyr ikke at det ikke vil komme flere Gremlins i fremtiden, ettersom Gremlins 3 har premiere i november 2027, men ikke forvent at det blir trykket på reset-knappen på franchisen med det første, i hvert fall ikke så lenge Spielberg og Columbus er i live.