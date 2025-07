Grenseland i Rainbow Six: Mozzie som en Psycho og IQ som Lilith

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Borderlands ville krysse over med Rainbow Six: Siege i et samarbeid som ville se noen Borderlands kosmetikk som kommer til det taktiske skytespillet. Nå vet vi hva dette samarbeidet innebærer, ettersom elementene det utgjør er blitt avslørt.

Totalt er det to skinn som skal vises, og den første er en Psycho hud for Mozzie. Denne pakken inkluderer Meat-Seeking Missile hodeplagg, uniform og Operator portrett, en Salt in the Wound våpenhud for Commando 9, Shining Emblem sjarm og The Ecstasy of Loot bakgrunn også.

Den andre er et Lilith skin for IQ. Dette inkluderer Firehawk -sjarmen, Vermillion Bucks -hodeplagget, uniformen og Operator -portrettet, Phasewalk Special -våpenskinnet for 552 Commando og Chosen One's Arrival-bakgrunnen.

Begge skins kan kjøpes i dag som en del av Borderlands Bundle for 4 080 R6 Credits, eller separat for 2 160 R6 Credits hver.