HQ

Codemasters har levert i begge ender av skalaen med tanke på bilspill, men med titler som F1 2021 og Dirt Rally 2.0 friskt i minne er det vanskelig å ikke bli gira da jeg skal sette meg bak rattet i et nytt spill fra det britiske selskapet. Jeg har prøvd å fortrenge følelsen jeg hadde for en drøy måned siden da jeg fikk teste historiemodusen av dette spillet med håp om at mange forbedringer er gjort siden da. Noe er riktignok gjort bedre, men det blir feil å si annet enn at jeg er skuffet over GRID Legends ut fra forventningene.

Det er nemlig svært lite som gir meg den følelsen jeg hadde for mange år siden da Race Driver: GRID kom ut, og jeg spilte dette nærmest konstant med en kompis. Det er mulig vi er blitt bortskjemte siden den gang, men Gran Turismo 7 har nylig vist oss at nostalgiske spill også kan levere mange år senere.

Det finnes allikevel et par ting med dette spillet som gjør det verdt å spille. Historiedelen som vi gikk inn på tidligere er fantastisk bra laget, og skuespillerne gjør en aldeles utmerket jobb. Dessverre mister man litt av følelsen av å være med i historien selv ved at navnet ditt er «Driver 22», og vi aldri ser karakteren. Det gjør det veldig lite personlig, og sammenlignet med for eksempel historiedelen til F1 2021, Braking Point, blir det rett og slett litt upersonlig. Det kan mer sammenlignes med Netflix-serien og sportsdokumentaren Drive to Survive på en måte, og det er ikke noe dårlig skussmål selvsagt, men igjen - det mangler personlighet. Dette gjør at den 36 episoder lange historien kan bli litt langtekkelig, og den har absolutt ingen gjenspillingsverdi.

Dette er en annonse:

En annen ting som får minnene til å dukke opp på en positiv måte er driftingen. Nei, det er ikke superrealistisk, men det er ufattelig moro. Å slenge seg sideveis rundt om på baner eller på havna er akkurat like moro som jeg husker det fra originalen, og noe vi alle savner veldig i de senere versjonene av GRID. Det er nemlig når det ikke gjelder å komme først i mål at GRID Legends leverer som best, og det er det flere grunner til.

Først og fremst er det ingen som helst fartsfølelse i spillet uavhengig av hvilken bil du kjører. Ja, kjørefysikken er blitt noe bedre siden vi fikk prøve spillet for en drøy måned siden, men det er fortsatt ikke bra, og kan knapt kalles et ålreit arkadespill. Med unntak av pickup'ene føles igjen alle biler helt like enten det er touring car eller open wheel. Bilene sitter rimelig støpt på veien på tross av at alle hjelpemidler er slått av, og selv med såkalt realistisk skademodell skal det svært mye til for at bilen oppfører seg annerledes på veien. Heller ikke underlaget har noe å si for hvor godt bilen sitter på veien, så om det regner eller snør trenger du ikke være ekstra oppmerksom av den grunn.

Lydmessig er GRID Legends sannsynligvis noe av det dårligste jeg har kommet over når det kommer til bilspill. Det er nesten slik at det gode gamle Stunts-spillet på MS-DOS hadde et bedre lydbilde kan det føles som, og etter noen timer med dette klarer jeg rett og slett ikke å ha lyden på i spillet noe mer, og det er litt kjedelig. Bilene høres ut som gressklippere, og musikken i spillet er under gjennomsnittet passende til et bilspill. Nå er sistnevnte selvsagt en personlig preferanse, men jeg kan ikke se for meg at mange synes dette passer til bilspill. Det er rett og slett for grått.

Dette er en annonse:

Utseendemessig leverer dog spillet i en langt bedre klasse, selv om det ikke kan sammenlignes med de bedre spillene som Forza Horizon eller Gran Turismo 7. Grafikken på bilene og omgivelsene er bra, publikum rundt banen er bra, og selv om regn og snø på bakken kunne sett bedre ut er jeg nødt til å nevne totalinntrykket på grafikken som en positiv ting ved spillet. En av få.

Historiemodusen er en av få ting som er bra med GRID Legends

Det er nemlig ikke noe å rope hurra over i GRID Legends. Det er mulig jeg er farget av forventningene på forhånd, men det er rett og slett ikke et bra nok bilspill for meg til å kunne spille på jevnlig basis. Det kan hende jeg plukker det frem for å leke meg med litt morsom, men urealistisk drifting en gang i blant, men det er også det hele. Det eneste det gjorde for meg den siste uken var å ta fra meg tid med GT7, og det er bare dårlig gjort.