I juli kunne Obsidian kunngjøre at Grounded forlater Early Access og lanseres for fullt den 27. september, noe de uten tvil vil klare.

Utviklerne, som også jobber på blant annet Avowed, Pentiment og The Outer Worlds 2 i disse dager, forteller at Grounded nå har "gone gold", og dermed er klart for 1.0-oppdateringen tirsdag neste uke.