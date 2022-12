Grounded feirer 15 millioner spillere med ønskede forbedringer

HQ

For litt over en måned siden kunne Obsidian og Xbox Game Studios skryte av at Grounded hadde over 13 millioner spillere, og tallet har steget betraktelig siden den gang. Denne gangen feires det også på skikkelig vis.

Utviklerne forteller at over 15 millioner spillere nå har prøvd å overleve i den livsfarlige hagen. Da passer det godt at vi også får en siste oppdatering før de tar juleferie, og den er sannelig ikke dårlig. Den såkalte Holiday Treat-oppdateringen gir oss en ekstra rad i inventaret, muligheten til å veksle mellom flere hotpouches, lar oss bruke ZIP.R oppover, en ny felle for å beskytte basene våre, ekstra dekorasjoner for basene, lar oss sove til etter soloppgang, gjøre slik at gamertaget ikke vises over figuren vår og litt annet småtteri.