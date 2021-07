Grounded har nå kjæledyr, edderkopper og Achievements

Obsidian Entertainments Grounded har nå fått en stor oppdatering kalt Shroom and Doom. Og sopp er en stor del av den ettersom du nå kan høste all soppen og bygge ganske spektakulære ting med det - som et middelalderslott. Den første bossen, Broodmother, har også blitt lagt til for folk som er ute etter bra loot.

Det er masser av andre ting også som muligheten til å ha kjæledyr, hvilket Obisidian hevder er en av de mest etterspurte tingene i spillet. Og Grounded har endelig fått Achievements også. Surf over hit for å se hva du må gjøre for å få 1000 Gamerscore.