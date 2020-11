Grounded passerer fem millioner spillere

Du ser på Annonser

Det presser ingen tekniske grenser, og har heller ikke dinosaurer, zombier, drager eller aliens som truer. Det har dog ikke hindret Grounded, et spill om krympede barn som kjemper for å overleve i hagen utenfor huset, fra å bli en stor suksess for Obsidian.

Det utvikles av et mindre team bestående av 14 mann, og nå avslører Microsoft at det har over fem millioner spillere, som er ganske imponerende. Spillet er fortsatt kun tilgjengelig som Early Access/Game Preview-tittel.

Nedenfor finner du en trailer for den store karpedammen som nylig har blitt tilføyet.