Grounded tilføyer massiv karpedam i november

Hvordan gjøre livet til et bittelite (mindre enn insekter) barn som har gått seg bort i hagen enda vanskeligere? Tilføy masse vann. Det er hva Obsidian har planer om nå. De har nå bekreftet at en karpedam kommer til spillet, og i den kan du svømme sammen med fisk og insekter. Sjekk ut bildene nedenfor.

Oppdateringen kommer i november og kommer også med noen ytelsesforbedringer, "quality of live"-forbedringer og støtte for Xbox Series S og X. Adam Brenneke, Groundeds Game Director, forklarer i et intervju med Windows Central hvordan det var å jobbe med Xbox Series X:

"I think it's amazing, like when I got Grounded running on the Series X. I was blown away. It just feels like a completely different experience like it's just so silky smooth. The framerate is amazing. It looks amazing."

Han nevnte også Xbox Series S:

"No, I think, you know it's running silky-smooth there as well. I think that really resolution is the only big difference between the two platforms."

Spiller du Grounded?