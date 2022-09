GRTV: Gruppe B-monster nyter finsk grovgrus i Dirt Rally 2.0

HQ

I denne ukens andre Racing Dreams-video prøver Petter å kontrollere den litt vanvittig kraftige og gamle gruppe B-buggyen Lancia Delta HF Intregrale Evo 2 i en finsk skog i Dirt Rally 2.0. Det er viktig å være litt lett på gassen, hvis du ikke ønsker å ende opp som en rykende haug med gammelmannskjøtt.

Gamereactors 6DOF Full Motion-racingrigg består av et SR2-system fra svenske Simrig som monteres på en Modus Ultimate fra Swedish Rig Design og plassert på en Traction Plus Platform fra Next Level Racing. Dette drives av en HP Omen 45L med AMD Ryzen 9 og AMD 6950 XT Red Redvil, og som monitor bruker vi tre stk LG CX 55" OLED-TVer. Rattbasen er en Fanatec DD2 med et Podium M4 GT-ratt og Heusinkvelds Ultimate Plus-pedaler.

Racing Dreams er en serie videosnutter og artikler der vår svenske kollega Petter Hegevall deler sin brennende interesse for simulatorracing, og du kan se disse videoene hver tirsdag og fredag her på Gamereactor.