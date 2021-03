Du ser på Annonser

Bravely Default II, som tross tittelen er det tredje spillet i serien, har nå vært ute i et par uker. Det har fått relativt gode anmeldelser, blant annet av Ingar som ga det 8 av 10 blant annet for sitt dype kampsystem og utsøkte musikk. Vi har streamet spillet på GR Live tidligere, og hvis du gikk glipp av det, men fortsatt er nysgjerrig på spillet, kan du se to timer med uredigert gameplay nedenfor.