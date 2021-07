Et MOBA med Pokémon-tema? Ja, det har vi fått! Nedenfor kan du se en gameplayvideo fra da GRTV-teamet sjekket ut Pokémon-seriens spennende nye tittel Pokémon Unite. ...

The Pokémon Company har ingenting imot å prøve nye ting med deres ultrapopulære IP, men det nylig sluppede Pokémon Unite er første gangen vi har sett en MOBA-tolkning av...

Pokémon Unite slippes på Nintendo Switch neste uke

den 15 juli 2021 klokken 15:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For en måned siden kunngjorde The Pokémon Company at det MOBA-lignende lommemonsterspillet Pokémon Unite ville bli tilgjengelig på Nintendo Switch en gang i juli, noe de...