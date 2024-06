Grunnlaget for Perfect Dark sitt comeback forklart

HQ

I går fikk vi endelig en etterlengtet titt på det kommende Perfect Dark i en første gameplay-trailer.

Nå har The Initiative fortalt oss mer om Joanna Darks kommende eventyr via Xbox Wire, og lover at du ikke trenger å ha spilt noen av forgjengerne for å ha det gøy med dette, da "Team Perfect Dark har hentet inspirasjon fra elementer fra de to første spillene, men laget en helt ny historie og et helt nytt univers rundt dem for denne rebooten".

For de som har lurt på om det vil være flerspillerdel i spillet sier utviklerne at det vil være "en enspilleropplevelse, med et sett med oppdrag - men med valgmuligheter i hvordan du fullfører disse oppdragene". The Initiative har jobbet hardt for å skape et system som intuitivt lar oss bevege oss rundt i miljøet på en måte som vi kanskje ikke er vant til fra førstepersons actiontitler.

Tanken er å ha til rådighet "både nærkamp og skytespill, stealth-mekanikk og liberal bruk av gadgets", og å "presentere spillerne med et mål, men la dem finne ut hvordan de vil oppnå det". Som et resultat ønsker ikke utviklerne å sette Joanna Darks comeback i bås, men sier at det består av "elementer fra førstepersons skytespill, oppslukende simuleringer og stealth-action, men blander dem til en sømløs helhet".

Joanna Dark er basert på skuespillerinnen Elissa Bibauds utseende, men hun har fått stemme av den britiske skuespilleren Alix Regan. Hun har lang erfaring med både film- og TV-roller, og har også lagt stemme til utallige dataspill.

Verdenen vi besøker, utspiller seg i en nær fremtid der jorden stort sett har blitt ubeboelig etter noe som kalles The Cascade. Hyperkonsernet Core Mantis lanserer imidlertid noe som kalles The GEN Network, som gjør det mulig å restaurere naturen lokalt og gjøre den beboelig igjen, og lanserer dette i Kairo. Flere selskaper følger etter, men det ser ut til å være noe annet på gang som ikke er helt altruistisk (ellers hadde det kanskje vært et kjedelig spill).

Dark jobber for dataDyne, som undersøker The GEN Network i Kairo. Grunnen til at denne, i spillsammenheng, litt uvanlige byen ble valgt for eventyret, er "for å tilby en motpol til andre hemmelige agenthistorier, og media generelt - det gamle Egypt og det moderne Egypt har blitt sett av mange, men en nær-fremtidssyn på landet er virkelig noe nytt".

Høres dette ut som et spennende opplegg verdig Perfect Dark, synes du?