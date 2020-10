Grunnutviklingen av Final Fantasy XVI er allerede ferdig

Du ser på Annonser

Final Fantasy XVI ble annonsert forrige måned, men i motsetning til mange andre nylig annonserte storspill fikk vi se ganske mye av dette spillet i annonseringstraileren. Kort etter sa journalisten Jason Schreier (som oftest er pålitelig) i podcasten Triple Click at spillet vil lanseres tidligere enn mange kanskje hadde trodd.

Og nå har vi fått flere bevis på dette. Denne gangen er det Square Enix selv som er kilde til dette. Blant firmaets stillingsutlysninger kan vi nå lese (oversatt av Gematsu) følgende:

"We have already completed basic development and scenario production, and are continuing to create large-scale resources and build boss battles while expanding our various development tools, Also, most of our staff are carrying out their work remotely."

Vi får mer informasjon om Final Fantasy XVI neste år, og utifra informasjonen over blir vi ikke helt overrasket om spillet lanseres i løpet av 2021 heller.