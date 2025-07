Gruppene er klare for LEC Summer 2025-sesongen

HQ

Vi nærmer oss begynnelsen av den siste sesongen i 2025 League of Legends EMEA Championship. Summer Season starter neste uke, 2. august, og nå som det nærmer seg, vet vi nå gruppene for turneringen.

De 10 lagene er delt inn i to grupper på fem, der hvert lag møter hverandre én gang i løpet av de kommende ukene. De to beste lagene rykker automatisk opp til Playoffs øvre bracket, mens det tredje og fjerde laget rykker opp til nedre bracket, og det femte dårligste laget blir eliminert, og dermed er sesongen over.

Når dette er sagt, her er gruppene.

Gruppe A:



GiantX



Karmine Corp



KOI



Natus Vincere



Team Vitality



Gruppe B



Fnatic



G2 Esports



SK Gaming



Team BDS



Team Heretics



Sommersesongen avsluttes med personlige finaler på Riot Games Arena i Spania, og det er en viktig sesong fordi de tre beste lagene går videre til Worlds 2025 til høsten.