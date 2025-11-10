GTA er ikke bare et spill, det er "en livsstil", ifølge Saints Row-skaperen

HQ

Nå som vi fortsatt har over et år igjen å vente på Grand Theft Auto VI, har vi enda mer tid til å snakke om hvor stort spillet kommer til å bli. Chris Stockman, skaperen og designeren av Saints Row, tror det kommende spillet, der man skal stjele biler og sprenge dem i luften, kommer til å bli det største spillet noensinne.

"Det kommer til å bli det største spillet, sannsynligvis gjennom tidene, og jeg vil bare si dette. Den eneste måten noen virkelig kan gi dem kamp om pengene, er hvis de gjør et stort feiltrinn", forklarer Stockman i FRVR-podkasten. "Hvis det kommer ut og det er forferdelig, Gud forby at bransjen, herregud, ikke sant? Det er som E.T. om igjen, men verre på grunn av budsjettene. Det kommer til å bli en fullstendig katastrofe. Jeg forventer ikke at det skal skje, men hvis det skjer, herregud."

Selv om vi ikke har sett en ny Grand Theft Auto-utgivelse på godt over et tiår nå, har spillet for Stockman blitt "en livsstil" takket være suksessen til Grand Theft Auto Online, som legger opp til en megalansering for oppfølgeren.

Det betyr ikke at konkurrentene bør gi opp å lage GTA-lignende opplevelser. Stockman ser ingen skade i å gå for å bli nummer to. "Bransjen er større enn den noen gang har vært i den forstand at folk hungrer etter spill", sier han. "Folk hungrer etter nye opplevelser. Jeg tror det er fullt mulig å være nummer to, og det er ikke noe galt i å prøve å bli nummer to hvis man spiller kortene sine riktig."