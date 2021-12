GTA III, Final Fantasy X og John Wick klare for PS Now

HQ

Rockstar og Sony var raskt ute med å avsløre at Grand Theft Auto III - The Definitive Edition skal komme til PlayStation Now den 7. desember, men det er ikke den eneste godbiten vi får i desember.

Nå har vi fått vite at også Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, John Wick Hex og Spitlings blir en del av PlayStation Now i morgen. Samtidig spesifieres det at GTA III-remasteren kun blir der til den 31. januar.