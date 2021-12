GTA Online får mer historie med Dr. Dre og Franklin neste uke

HQ

Jeg var dum nok til å tro at Snoop Dogg visste hva han snakket om og teoriserte derfor at det muligens var snakk om GTA VI da rapperen hevdet at Dr. Dre lagde musikk til "det nye GTA-spillet", men det viser seg altså å være snakk om det mer åpenbare.

Rockstar har gitt oss en trailer som avslører at det Snoop snakket om var en ny historieutvidelse til GTA Online kalt The Contract som kommer den 15. desember. Franklin Clinton har nemlig gjort det ganske bra etter slutten på enspillerdelen, og driver blant annet et slags agentfirma for eliten i Los Santos. Problemet er bare at han ikke har signert en skikkelig stjerne enda. Heldigvis har Dr. Dre sin mobiltelefon, fylt med upubliserte sanger, havnet i feil hender, så da er det opp til deg å hjelpe Franklin og kompani med å finne denne slik at døren åpnes for et samarbeid med gigantprodusenten/rapperen.

Utvidelsen vil derfor ikke bare by på mer historie heller, for turen går også til en rekke nye bygninger, samtidig som det venter nye kjøretøy, et elektrosjokkvåpen, en "Compact EMP Launcher" og selvsagt en ny radiokanal med musikk fra blant annet Dr. Dre og Snoop Dogg. Sistnevnte kan du høre et eksempel på i traileren, mens mer informasjon vil avsløres de neste dagene.