GTA Online kommer til å la deg oppgradere leiligheten din til et herskapshus neste måned

Vi må kanskje vente i underkant av et år til vi skal kjempe mot alligatorer og håndtere lokale gærninger i Grand Theft Auto VIs store delstat Leonida, men det gir oss nok tid til å slappe av i det solkyssede San Andreas litt til, og nyte rikdommen vi har opparbeidet oss gjennom mange år med Grand Theft Auto Online.

Hvis du allerede har kjøpt stort sett alt som finnes å kjøpe i GTA Online, kommer Rockstar med enda et stort kjøp i form av Prix Luxury Real Estate-eiendommer, som egentlig er massive herskapshus som er langt finere enn selv de fineste leilighetene. I disse eiendommene får du tilgang til mer spillerplass enn noen gang før, inkludert nye fasiliteter med personlig assistanse og teknologi for forretningstjenester.

A Safehouse in the Hills kommer i desember, men du kan bli en Prix Luxury Black Tier VIP allerede nå i spillet, noe som gir deg en gratis sportsbil. Hvis du fullfører de nye New Listings-oppdragene, får du også 1 000 000 dollar i spillet, i tillegg til en massiv rabatt på herskapshusene når de kommer.