GTA: The Trilogy er tilsynelatende bedre på mobil enn på PS5

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition GTA: Trilogy ble ikke møtt med de største lovordene da det ble lansert, og selv om det har kommet flere oppdateringer for å bøte på den dårlige tilstanden, ser det ut til at det fortsatt var mer å fikse. Dette er noe som nå har skjedd med de nylig utgitte mobilversjonene av spillene, slik at hvis du skal spille den beste versjonen av trilogien, bør du gjøre det på mobiltelefonen.

På Rockstars hjemmeside kan du lese følgende: "Disse mobilversjonene av de sjangerdefinerende klassikerne Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas kan kjøpes enkeltvis og har flere forbedringer, blant annet en ny Classic Lighting-modus som gjenoppretter utseendet og følelsen av himmelen i originalspillene."

Det har dukket opp en video som viser hvordan det ser ut på en iPhone 15, og den viser blant annet den nye "Classic Lighting"-innstillingen som gjør at himmelen ser mye mer lik ut som den gjorde i originalen, og det er rapportert at flere feil også er rettet. Nå gjenstår det bare å se om de velger å fikse konsollversjonene ytterligere, men for øyeblikket ser det rett og slett ut som at hvis du vil spille GTA: The Trilogy i den beste og vakreste tilstanden, så bør du gjøre det på en mobiltelefon.