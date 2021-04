GTA V blir en del av Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Microsoft bestemte seg for å være tidlig ute på fredag da de kunngjorde at MLB The Show 21 lanseres rett på Xbox Game Pass den 20. april, og når vi i tillegg allerede har Outriders der skulle man tro at april allerede var fullkommen for medlemmer. Ikke akkurat...

For nå har selskapet offentliggjort hvilke andre spill som blir en del av Xbox Game Pass de neste to ukene, og der finner vi blant annet selveste Grand Theft Auto V på konsollene og Cloud. I tillegg venter det både sport, barneunderholdning, zombiedreping og strategi med disse godbitene:





GTA V på konsollene og Cloud den 8. april



Zombie Army 4: Dead War på PC, konsollene og Cloud den 8. april



Disneyland Adventures på Cloud den 8. april



Rush: A Disney Pixar Adventure på Cloud den 8. april



NHL 21 på konsollene den 12. april



Rain on Your Parade på PC, konsollene og Cloud den 15. april



Pathway på PC den 15. april



MLB The Show 21 på konsollene den 20. april



Siden vi får det nyeste NHL-spillet er det også tid for å fjerne de gamle fra Game Pass, samt en del andre spill: