GTA V får ikke gratis oppgradering til PS5 og Xbox Series

Det har gått nesten to år siden Rockstar kunngjorde at Grand Theft Auto V skulle komme til PlayStation 5 og Xbox Series, men neste tirsdag er ventetiden endelig over. Derfor er det litt synd at siste nytt vil skuffe mange.

Nå kan du nemlig forhåndsinstallere Grand Theft Auto V på PlayStation 5 og Xbox Series, noe som også har ført til mer informasjon om disse nye utgavene. Blant annet viser det seg at vi som allerede eier spillet på PS4 og/eller Xbox One ikke vil få spillet gratis på PS5 og/eller Xbox Series. For selv om PS Store først hevder oppgraderingen er gratis om du bare er på den generelle oversikten vises noe annet om du går inn på selve spillene. Da viser det seg at prisene blir som følger:





Grand Theft Auto V sammen med GTA Online koster 99,75 kroner på PlayStation 5 frem til den 14. juni. Da økes prisen til 399 kroner.



GTA Online vil alene være gratis på PlayStation 5 frem til den 14. juni. Da blir prisen 199 kroner.



Egentlig ikke så aller verst om man griper muligheten de første tre månedene. Særlig sammenlignet med hva som venter på Xbox Series med disse prisene:



Grand Theft Auto V sammen med GTA Online koster 199,50 kroner på Xbox Series frem til den 14. juni. Da økes prisen til 399 kroner.



GTA Online vil alene koste 99,50 kroner på Xbox Series frem til den 14. juni. Da blir prisen 199 kroner.



De første tre månedene vil du altså kunne spare en god del om du velger å kjøpe GTA V på Sony sin nyeste konsoll i stedet for Microsoft sine, så det blir noe å vurdere for de som har begge deler.