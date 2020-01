GTA V, FIFA 20 og Call of Duty var mest nedlastet på PS4 i desember

Vanligvis er det selvsagt nye lanseringer som blir mest nedlastet hver måned, men når vi kommer til desember er det sjeldent mange nylanseringer å skryte av. Dermed er det ikke like enkelt å forutsi hvem som vinner julesalget. Med mindre det er et spill som har herjet i sju år allerede da.

Nå har PlayStation nemlig offentliggjort hvilke spill som ble mest nedlastet på PS Store i desember, og i kamp mot spill som FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, Star Wars Jedi: Fallen Order og andre spill fra 2019 er det GTA V som topper listen. Netflix sin underholdende The Witcher-serie har som kjent gjenopplivet salget av det nyeste spill også, for The Witcher 3 kan skryte av sin ellevteplass. Her er uansett topplistene for PS4, PSVR og free-to-play:

PlayStation 4





Grand Theft Auto V

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare

Tekken 7

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Battlefront II

Minecraft

Rocket League

Need for Speed Heat

UFC 3 (11)

The Witcher 3: Wild Hunt

Rainbow Six Siege

Red Dead Redemption 2

The Forest

The Sims 4

Resident Evil 2

NBA 2K20

Spider-Man

GT Sport

Need for Speed



PlayStation VR





Beat Saber

Blood & Truth

Job Simulator

Superhot

Astro Bot Rescue Mission

Until Dawn: Rush of Blood

The Elder Scrolls V: Skyrim

Farpoint

Doom VFR

Batman: Arkham VR



Free-to-play





Fortnite

Pro Evolution Soccer 2019 Lite

Destiny 2

Apex Legends

Cuisine Royale

Brawlhalla

Playroom VR

Hitman 2 - Free Starter Pack

Dragon ball Xenoverse 2 Lite

World of Warships: Legends



Hvilke spill kjøpte du i desember?