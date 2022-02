GTA V og GTA V Online lanseres på PS5 og Xbox Series den 15. mars

HQ

Planen var i utgangspunktet at en forbedret utgave av Grand Theft Auto V skulle komme til PlayStation 5 og Xbox Series forrige november, men allerede i september fikk vi vite at dette måtte vente til en gang i mars. Nå vet vi akkurat når og litt mer om hva som blir bedre.

Rockstar forteller at Grand Theft Auto V og en separat utgave av GTA Online lanseres på PS5 og Xbox Series den 15. mars. Sistnevnte vil som kjent kunne skaffes gratis på Sonys konsoll de første tre månedene, mens Xbox-spillere må betale en foreløpig ukjent pris.

Når det gjelder forbedringene kan vi se frem til en bildeoppløsning opp til 4K og bildeoppdatering opp til 60 fps, så det høres ut som om vi får de nå nærmest tradisjonelle valgene mellom hva vi foretrekker. I tillegg får vi bedre teksturer, flere detaljer i horisonten, HDR-farger, ray-tracing, veldig korte lastetider, forbedret lyd, bruk av DualSense-kontrollerens haptiske feedback og justerbare skulderknapper og litt annet utviklerne skal vise og snakke mer om nærmere lansering.

Det venter også litt ekstra snadder i GTA Online. Siden multiplayeren kan skaffes separat blir det for eksempel mulig å hoppe inn uten å ha spilt første del av historien. Derfor introduseres det en ny opplæringsdel i GTA Online før turen går rett til Career Builder-delen som lar oss velge mellom å starte som en person i en motorsykkelgjeng, en høytstående sjef, nattklubbeier eller våpenselger. Alle vil gi oss en god del penger slik at det blir mulig å kjøpe en eiendom, et bra kjøretøy og noen våpen slik at det blir lettere å kose seg fra første stund.

Akkurat kjøretøyene kan også gjøres enda kulere siden Hao's Special Works-sjappa i LS Car Meet vil la oss oppgradere fem eksisterende og fem nye til helt nye høyder som visstnok skal ta full nytte av den ekstra kraften i de nye konsollene. Tiden får vise hva de mener med dette, men vi trenger i alle fall ikke vente lenge på svar.