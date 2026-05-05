GTA VI er en katastrofe hvis det selger 10 millioner eksemplarer

Grand Theft Auto VI er muligens det mest etterlengtede spillet vi noensinne har sett og noensinne kommer til å se. Spenningen er stor, men det er også mye engstelse, spesielt fra utviklersiden hos Rockstar og utgiversiden hos Take-Two. Alle vet hvor mye som står på spill, og Take-Two-sjef Strauss Zelnick har sagt at forventningene er "skremmende" selv om han sitter litt langt fra frontlinjen.

"Jeg tror målet vårt her er å levere noe som forbrukerne aldri har opplevd før. Å være på sidelinjen, men ganske nær fronten av sidelinjen, er veldig, veldig spennende. Og skremmende. Fordi forventningene er så høye," sa Zelnick til Bloomberg i et intervju nylig.

Med tanke på at Grand Theft Auto VI av noen analytikere anslås å selge 25 millioner eksemplarer den første dagen, mener Zelnick og co. at det ville være en fullstendig katastrofe å selge 10 millioner eksemplarer av spillet. 10 millioner eksemplarer er et tall de fleste av Grand Theft Auto VIs konkurrenter ville bli overlykkelige over. Noen nylige store budsjetttitler har funnet enorm suksess med å selge rundt 5 millioner eksemplarer, som Kingdom Come: Deliverance II og Crimson Desert. Ikke GTA.

"Utviklingskostnadene har gått opp og opp. Og vi har virkelig som mål å levere underholdning av høyeste kvalitet i verden. Og det er kostbart. Og AI-påvirkning er ikke til å komme utenom. Vi har ikke sett disse kostnadene synke ennå. Kanskje vi vil gjøre det. Kanskje ikke," forklarte Zelnick. Han sa også at måten Rockstar lager spill på er veldig spesifikk, ettersom de gir en opplevelse ingen andre gjør. "Det er et spill med høy innsats kun for store gutter, og det er greit for meg", sa han.

Verden forventer kanskje at Grand Theft Auto VI skal bli en stor suksess, men Zelnick vil ikke telle kyllingene før de har klekket ut: "Vi påstår aldri at vi har suksess før den inntreffer. Vi har de mest fantastiske kreative teamene. Vi ikke bare oppmuntrer dem til å forfølge lidenskapene sine, vi insisterer på at de gjør det. Vi prøver å gi dem ubegrensede økonomiske og kreative menneskelige ressurser, og så tar de sikte på å levere perfeksjon."

Det ser likevel ut til at Grand Theft Auto VI vil bli en lansering å huske hvis det holder datoen 19. november 2026.