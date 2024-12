GTA VI-trailer på den kinesiske plattformen BiliBili avslører skjulte detaljer

HQ

Den første traileren for GTA VI har vært ute i over et år nå, og fansen er fortsatt sultne på mer. Rockstar Games har holdt tett om oppdateringer, men en versjon av traileren som er lastet opp til BiliBili, en kinesisk videoplattform, har gitt fansen et nytt blikk på filmen - med forbedret bildekvalitet og lysstyrke. Denne forbedrede versjonen har avdekket tidligere usynlige detaljer, spesielt i mørkere områder, noe som har utløst nye teorier og spenning i GTA-fellesskapet.

Takket være den bedre komprimeringen på BiliBili kan fansen oppdage finere teksturer og skarpere grafikk som ikke var merkbar i YouTube-versjonen. For eksempel er det tydeligere teksturer på vann, mer definerte karakterdetaljer og til og med skarpere nærbilder av karakterer, for eksempel stripene på en kvinnes lår i en strandscene. Andre fans har påpekt subtile endringer, som det gjenkjennelige Hotel Loews Miami Beach med identiske parasoller, noe som fremhever Rockstars dedikasjon til detaljer.

Sammenligninger mellom de to versjonene av traileren har utløst enda mer buzz, med brukere på X som deler sine funn. I et innlegg påpekte en X-bruker at noen høyfrekvente detaljer har blitt restaurert i denne klarere versjonen, noe som har gitt nytt liv til gamle fan-teorier om spillet. Disse små, men signifikante forskjellene har gitt nytt liv til noen av de gamle fanteoriene, noe som har fått folk til å spekulere videre om hva de kan bety for historien og det visuelle i GTA VI. For å få et fullstendig inntrykk av forbedringene, viser en annen YouTube-videosammenligning hvor mye tydeligere detaljene er i denne oppgraderte versjonen.

Selv om GTA VI-fans håpet på en ny trailer i slutten av desember 2024, fungerer denne avsløringen fra BiliBili-traileren som en liten trøstepremie. Ettersom spillet er planlagt for en utgivelse høsten 2025, foreløpig bare på neste generasjons konsoller, holder dette tydeligere glimt inn i spillets grafikk forventningen i live.

