GTA VI-traileren har nå over 200 millioner visninger

At folk er latterlig begeistret for det neste Grand Theft Auto er neppe noen nyhet, og i tilfelle det fortsatt skulle være noen tvilere gjør statistikken for spillets trailer det fullstendig klart.

Traileren for Grand Theft Auto VI har nå mer enn 200 millioner visninger, en milepæl som er nådd på litt under syv måneder, noe som gjør den til den nest mest sette spilltraileren på YouTube - noensinne.

Dette er også kun basert på tall fra Rockstar Games' egen YouTube-kanal, og hvis man i tillegg regner med de mange titalls reopplastningene av traileren som finnes, er det totale antallet visninger langt høyere.

Uansett er dette svært imponerende tall, og de gir en klar forsmak på den forestående stormen som spillet vil skape når det lander i butikkhyllene, for da kan vi trygt anta at rekorder vil bli slått til høyre og venstre.

Hvor mye gleder du deg til GTA VI, og hvor mange ganger har du sett traileren?