GTA VI-utvikler Rockstar Norths hovedkvarter stengt etter mistenkt hendelse

Det har gått hett for seg på Rockstar North i Edinburgh, der en eksplosjon rystet selskapets bygning tidligere i dag. Hovedkvarteret er avsperret, og The Mirror melder at det kan ha vært en "eksplosjon i et fyrrom", selv om ingenting er offisielt bekreftet.

Forhåpentligvis, og mest sannsynlig, er dette ikke en kriminell handling, og vi krysser fingrene for at ingen ble skadet og at arbeidet med verdens mest etterlengtede spill (kanskje noensinne?) kan fortsette. Vi snakker selvfølgelig om Grand Theft Auto VI, som skal slippes i november, og vi vil ikke ha flere forsinkelser.