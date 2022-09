GTA VI-gameplayet og lekkasjene er ekte

HQ

I går dukket det altså opp flere titalls gameplayklipp og noen detaljer om det som angivelig skulle være en veldig tidlig utgave av Grand Theft Auto VI. Til tross for noen veldig tydelige indikasjoner på at disse var ekte tvilte nok likevel noen, noe det ikke er grunn til lenger.

For som forventet har utviklerne og utgiverne i Rockstar bekreftet at GTA VI-videoene er ekte, og disse ble lastet ned på ulovlig vis av personen eller gruppen som også delte dem på ulike forum og sosiale medier. Dette er selvsagt veldig skuffende for folkene som i disse dager jobber på spreng for å levere et nytt mesterkverk, men de har likevel ingen planer om å dele noe mer offisielle informasjon på en god stund den av den grunn. Dermed må du bare smøre deg med en god del tålmodighet om du venter på mer finpusset gameplay fra spillet.