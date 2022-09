Lekket GTA VI-gameplay bekrefter Vice City og kvinnelig hovedfigur

HQ

Det eneste Rockstar har gjort selv er å bekrefte at arbeidet med Grand Theft Auto VI er godt i gang, men i juli avslørte veldig troverdige kilder ekstra informasjon som at spillet tar oss til Vice City og blant annet vil la oss være en kvinne. Nå har dette og mer blitt bekreftet på en interessant måte.

En bruker kalt tepotuberhacker på GTA Forums hevder nemlig å ha fått tilgang til Rockstar sine kommunikasjonskanaler og der funnet en rekke gameplayvideoer som viser en veldig tidlig utgave av GTA VI. Her får vi både den mannlige og kvinnelige hovedfiguren og et Vice City Metro-tog som altså bekrefter sommerens rykter. Andre ting som vises er et ran av et serveringssted, et dialogsystem som minner en del om Red Dead Redemption 2 sitt og mer.

Forumbrukeren påstår å ha tilgang til enda mer, så vi får se hvordan dette utvikler seg de neste timene eller dagene. Dette er tross alt den mest omfattende lekkasjene ellers veldig hemmelighetsfulle Rockstar noen gang har vært offer for.