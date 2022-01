GTA-remasterene er fikset nå, sier Take-Two den 20 januar 2022 klokken 20:48 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Mange av de i redaksjonen som liker å snakke om årets skuffelser, og selvsagt en drøss med andre, ble skikkelig deppet da Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive...