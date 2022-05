HQ

I oktober fortalte James Gunn at filmingen av den tredje Guardians of the Galaxy-filmen hadde startet, og arbeidet har tydeligvis gått på skinner.

Gunn har gått på Twitter for å avsløre at Guardians of the Galaxy Vol. 3 nå er ferdiginnspilt, så da gjenstår det bare spesialeffekter, redigering og slikt før vi får se sluttresultatet om omtrent et år.