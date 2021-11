Guardians of the Galaxy Vol. 3 har startet filmingen

HQ

I oktober fortalte Chris Pratt at han hadde vært på settet til den tredje Guardians of the Galaxy-filmen, men kort tid etter ble det spesifisert at filmingen ikke hadde startet enda. Ventetiden ble uansett ikke altfor lang.

James Gunn, regissøren av både de to første filmene og denne, skriver på Twitter at de nå har startet filmingen av Guardians of the Galaxy Vol. 3 og bekrefter i samme slengen med bildet ryktet om at Will Poulter skal spille Adam Warlock.