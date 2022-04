Guardians of the Galaxy Vol. 3 har allerede satt verdensrekord

HQ

Filmingen av Guardians of the Galaxy Vol. 3 startet i november, men vi er fortsatt over et år unna premieren om alt går som planlagt. Dette stopper ikke James Gunn, Chris Pratt og kompani fra å allerede ha satt en verdensrekord.

Regissøren har gått på Twitter for å si at makeup-avdelingen hevder Guardians of the Galaxy Vol. 3 allerede har slått The Grinch sin tidligere verdensrekord for mest makeup-utstyr brukt i en produksjon. Dermed er det altså ingen tvil om at den etterlengtede filmen vil fortsette å ha et stort fokus på praktiske effekter i tillegg til spesialeffektene. Tiden får vise om kvaliteten er såpass god at filmen vinner en Oscar og andre priser for makeupen.