Guardians of the Galaxy-skaper går til Mass Effect og Dragon Age

På grunn av ganske labre trailere og skuffelsen som var Marvel's Avengers hadde ikke mange store forventninger til Marvel's Guardians of the Galaxy, men Deus Ex-utviklerne ga oss faktisk et ganske bra spill. Noe av det beste vil jeg si er historien, noe som gjør dette jobbskiftet ganske interessant.

Mary DeMarle, som var hovedforfatteren av blant annet Marvel's Guardians of the Galaxy og Deus Ex: Human Revolution, avslører på LinkedIn at hun nå har forlatt Eidos Montreal for å i stedet være "Senior Narrative Director" hos Bioware som lager Dragon Age: Dreadwolf og det vi foreløpig kaller Mass Effect 4 i disse dager. Forhåpentligvis betyr dette at det velkjente studioet finner tilbake til kvaliteten det var kjent for før Anthem og Mass Effect: Andromeda laget noen riper i lakken.