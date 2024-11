Guardiola gir et optimistisk budskap etter et av sine dårligste resultater noensinne som Manchester City-manager

HQ

Manchester City har hatt en dårlig periode den siste tiden. Den hyppige herskeren av engelsk fotball tapte 4-1 mot Sporting Lisboa (fortsatt ledet av Rubén Amorim før han begynte i Man United), leder av Primeira Liga i Portugal, og også nummer to i UCLs ligafase, bare bak Liverpool, det eneste laget som har vunnet alle kampene.

Man City tapte også mot Bournemouth sist lørdag, og ga dermed fra seg ledelsen i Premier League, og ble kastet ut av EFL-cupen mot Tottenham. For Bernardo Silva er det skuffende, for vi er på et litt mørkt sted akkurat nå. Selv når vi spiller bra, scorer vi ikke på sjansene våre, og vi slipper inn mål for lett."

Han frykter at det vil være for sent om de ikke kommer raskt tilbake fra disse tapene, ifølge Sky Sports."Det er vanskelig å finne årsaker til det som skjer med oss. Det ser bare ut som om dette laget går feil vei nå."

Guardiola mener de spilte bra i går, men "noen ganger er det bare fotball".

Pep Guardiola er imidlertid litt mer positiv, og sier de visste fra starten av at det ville bli en tøff sesong. "Det er en tøff utfordring, men jeg er her. Men dette er hva det er. Jeg liker det, jeg elsker det, jeg ønsker å møte det og løfte spillerne mine og prøve det.

Han sa også at i motsetning til Bournemouth, da de spilte "veldig dårlig", spilte de veldig bra i går. "Jeg vet hvordan vi oppførte oss i dag, hvor gode vi var, og hvordan en ung midtstopper (Jahmai Simpson-Pusey), for en eksepsjonell kamp han spilte.

"Vi må akseptere det. Slik er livet, slik er idretten. Alle må bli bedre og bedre og bedre, og vi kommer til å finne det. Vi lever i alle turneringer, og vi kommer til å fortsette", sa han etter et av de dårligste resultatene i hans tid som Manchester City-manager. Ifølge OptaJoe har han kun sluppet inn fire mål i en Champions League-kamp to ganger i løpet av sin trenerkarriere, én gang med Bayern og én gang med City.