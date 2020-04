Guerilla Games ansetter folk til hemmelig spill med åpen verden

Guerilla Games har vokst mye etter suksessen med Horizon: Zero Dawn, og i dag jobber de på minst to store prosjekter. Horizon: Zero Dawn II er ett av dem og de har jobbet på det i lengre tid, og nettopp derfor er deres nye stillingsutlysning litt mystisk.

De leter nemlig etter en manusforfatter. Med tanke på at den nevnte oppfølgeren sannsynligvis er langt forbi det stadiet hvor et manus behøves, er sjansen stor for at det handler om noe helt annet. I stillingsannonsen kan vi lese at personen de trenger bør ha erfaring med open-world RGP-spill, online-spill og MMORPGer, hvilket gir noen ledetråder til prosjektets utformning.

Jobben går ut på å pitche ideer til quester, fraksjoner og bakgrunnshistorier - hvilket låter som et rollespill i likhet med Horizon (og vi kan ikke utelukke at det faktisk er det). Det har dog svirret rykter om en comeback for Killzone-serien i en mer åpen verden, men det er bare en løs teori så klart.