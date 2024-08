Guild Esports er klar til å bli kjøpt opp av amerikanske DCB Sports

HQ

Den David Beckham-støttede, London-baserte esportsorganisasjonen Guild Esports er i ferd med å bli kjøpt opp av det USA-baserte sportsfirmaet DCB Sports. Dette er bekreftet via en pressemelding om oppkjøpet som er publisert på London Stock Exchange, der det nevnes at Guild vil bli kjøpt opp i sin helhet.

Det opplyses at en intensjonsavtale er undertegnet, og at 100 % av Guilds eiendeler snart vil bli overført til DCB Sports for en ukjent sum. Ettersom Guild fortsatt er i diskusjon med andre parter, er det imidlertid en mulighet for at avtalen likevel ikke blir gjennomført.

Hvis den likevel blir gjennomført, "DCB Sports vil overta og drive merkevaren Guild, dekke fremtidige behov for driftskapital for den private virksomheten, sørge for løpende kapital som er tilstrekkelig til at den kan operere på en stabil finansiell plattform og videreutvikle sine eksisterende partnerskap med studioer og reklamer både i inn- og utland."

Guilds administrerende direktør Jasmine Skee har uttalt seg om oppkjøpet: "Styret ønsker å sikre den langsiktige fremtiden til Guild Esports, både PLC og det ikoniske Guild-merket. Vår avtale med DCB Sports er et viktig skritt i den retningen, ettersom DCB Sports vil gjøre det mulig for Guilds ledelse å levere på sine strategiske mål om å bygge et gaming-ledet mediemerke i verdensklasse. Ytterligere kunngjøringer vil bli gjort etter hvert."

Hvis denne transaksjonen er fullført, vil Guild Esports være DCB Sports første satsing på esports. Det er uklart hva som vil skje, eller om det vil bli endringer i Guilds struktur / personell.