Guild Esports legger ned på grunn av økonomiske vanskeligheter

Å operere i esportsektoren er verken enkelt eller stabilt, og vi ser ofte at nye lag blir dannet og eksisterende legger ned. For dette formål er den neste som har bitt kulen, det David Beckham-støttede, London-baserte laget kjent som Guild Esports, som etter å ha slitt med en liten stund, har bestemt seg for å legge ned.

Som nevnt i en tråd på sosiale medier, Guild forklarer: "Til tross for vår beste innsats har økonomiske utfordringer og det nåværende økonomiske klimaet gjort det umulig for oss å fortsette driften."

Det bemerker også at det har vært privilegert å representere et så bredt spekter av talent og å bidra til å drive inkludering, empowerment og inspirasjon i esportsverdenen, samtidig som det uttrykker sin unnskyldning for å måtte stenge og kalle det avsluttes.

Det signerer ved å legge til: "Dette resultatet er heller ikke en refleksjon av støtten fra alle våre partnere som støttet vårt arbeid i esportsrommet sammen med oss de siste fem årene.

"Til alle som ble en del av Guild-familien, fra våre fans og spillere til ansatte og partnere - takk.

"Deres lidenskap og tro har hjulpet oss med å bygge noe helt spesielt."

Er du overrasket over at Guild Esports legges ned?