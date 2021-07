Guild Wars 2s End of Dragons-utvidelse har blitt utsatt

I et langt blogginnlegg annonserer ArenaNet at Guild Wars 2 sin End of Dragons-utvidelse har blitt utsatt fra sent 2021 til en gang i 2022. Pandemien er en av hovedårsakene til dette og ArenaNet sier de trenger mer tid til å levere deres "kreative visjon".

Den fulle uttalelsen fra "Studio Director" JT lyder: "As expansion development has progressed and the real-world challenges of the past year and a half have changed the way we live and work, it's become clear that we need a little more time to deliver our creative vision for Cantha. As a result, we're delaying the release of Guild Wars 2: End of Dragons from late 2021 to early 2022."

Til tross for nyheten om forsinkelsen, er en livestream med en første titt på End of Dragons fortsatt planlagt for 27. juli. Dette vil heller ikke være de siste livestreamen for utvidelsen, ettersom teamet har avslørt at flere vil komme mellom nå og den endelige utgivelsesdatoen. teamet har også teaset at vi snart kan forvente å se en ny trailer, nye funksjoner og nyheter om beta-events.