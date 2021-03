Guilty Gear: Strive utsettes til juni

Du ser på Annonser

Enkelte i redaksjonen og flere av dere har nok begynte å telle ned til lanseringen av Guilty Gear: Strive nå som vi nærmer oss lanseringen den 9. april, men jeg må altså fortelle at du må begynne å plusse i stedet.

Arc System Works slenger seg nemlig på trenden med å si at Guilty Gear: Strive har blitt utsatt til den 11. juni. Den gode nyheten er at utviklerne ikke skylder på Covid-19. I stedet er begrunnelsen at det vil ta litt tid å gjøre endringer basert på tilbakemeldingene de fikk etter den åpne betaen. Blant annet at online-lobbyene og serverne må finpusses, så forhåpentligvis får vi en knallgod opplevelse fra første stund når det lanseres sammen med både Final Fantasy VII: Remake Intergrade og Ratchet & Clank: Rift Apart.